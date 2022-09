Duas caixas com isolamento acústico e alto falantes também foram apreendidas - Divulgação

Duas caixas com isolamento acústico e alto falantes também foram apreendidasDivulgação

Publicado 20/09/2022 21:49

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (20), um homem suspeito por maus tratos contra 22 pássaros da fauna silvestre presos em cativeiro, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo investigações da ação feita em conjunto com o Ibama, o criador de aves negociava anilhas falsificadas e mantinha os animais em situação irregular.

Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e ao Patrimônio Histórico (Delemaph) e fiscais do Ibama resgataram os 22 pássaros, de diversas espécies, como curiós, trinca-ferros, sabiás da mata e sabiás de coleira. As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas), para que sejam reinseridas na natureza.

Além dos pássaros, mais de 200 anilhas com indícios de adulteração foram apreendidas, em uma das maiores apreensões do tipo de material na história do Rio de Janeiro. Também foram apreendidas duas caixas com isolamento acústico e alto falantes, nas quais filhotes ficavam presos e eram submetidos a sessões de música para treino de canto, a fim de valorizar as aves para serem posteriormente vendidas.