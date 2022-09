Subprefeitura de Jacarepaguá intensifica ações com pessoas em situação de rua - Divulgação

Publicado 20/09/2022 17:24 | Atualizado 20/09/2022 18:34

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizaram, nesta terça-feira (20), mais uma ação de abordagem e acolhimento para pessoas em situação de rua, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Na ação, que também contou com apoio da Guarda Municipal e da Comlurb, mais de três toneladas de lixo foram retiradas.

A equipe de educadores sociais ofereceu assistência, preenchimento de fichas para a inscrição nos programas da Prefeitura do Rio e acolhimento para as Unidades de Reinserção Social (URS), porém, de acordo com a instituição, apenas uma pessoa aceitou a oferta e foi conduzida até o abrigo. Outras dez preencheram as fichas e estão inseridas nos serviços disponibilizados pela SMAS.

Atualmente a Prefeitura do Rio possui vagas em URS com camas, banheiros, quatro refeições diárias e demais auxílios, porém muitos indivíduos quando abordados não aceitam a oferta e preferem continuar vivendo nas ruas. A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, acredita que o ideal seria contarmos com mais pessoas aceitando a proposta, porém devido a atual legislação, os funcionários públicos são proibidos de conduzir alguém para um abrigo de forma compulsória.

"As URS têm toda estrutura para abrigá-los e conduzi-los aos benefícios que irão contribuir para uma nova realidade. Realizamos ações deste tipo todos os dias. Também contamos com o apoio do patrulhamento efetivo da Polícia Militar. Sabemos que é um grande desafio, mas vamos continuar trabalhando para levar mais ordem, qualidade de vida e segurança para Jacarepaguá", conta Talita.