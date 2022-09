Rio tem 963 casos confirmados de varíola dos macacos - Divulgação/MS

Publicado 20/09/2022 17:17 | Atualizado 20/09/2022 18:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (20), 963 casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox). Além disso, há 111 casos prováveis e 410 em investigação, ou seja, com exame inconclusivo ou não coletado. Foram descartados 1.703 casos. O estado tem um total de 3.187 casos notificados, um óbito e cinco pessoas em uso de tratamento experimental. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 16h43.



Em relação à região, a Metropolitana I concentra 84,01% dos casos, ou seja, 809. A Região Metropolitana II vem logo em seguida, com 11,42%, 110 casos. A Baixada Litorânea tem 10 casos, a Médio Paraíba contabiliza oito, a Serrana registrou cinco e a Norte e a Noroeste contabilizam três e dois, respectivamente.



Homens fazem parte de 93% dos casos de varíola dos macacos no estado, são 896 contaminados, e um total de 67 mulheres, equivalente a 7%. Além disso, são 689 casos em pessoas entre 20 e 39 anos.



Vacina contra varíola dos macacos devem chegar ao Brasil ainda em setembro



O Ministério da Saúde anunciou que as primeiras doses da vacina que protege contra a monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, devem chegar ao Brasil ainda em setembro.



O Ministro Marcelo Queiroga declarou, em entrevista ao programa "Brasil em Pauta", da TV Brasil, que 50 mil unidades do imunizante serão enviadas ao país "ainda na segunda quinzena de setembro", afirmou o Ministro.



"E a boa notícia é que podemos fracionar essas doses em até cinco partes. Com isso, podemos beneficiar um número maior de pessoas", disse.



Queiroga também deixou claro que a vacina não será indicada para todos. "A princípio, [ela será oferecida] para quem teve contato com material contaminado ou indivíduos de maior risco", apontou.

Queiroga reforçou ainda que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. "No mundo inteiro o surto tem diminuído, a velocidade de progressão dos casos é menor e nós estamos numa fase de platô com queda. Então esperamos que esse surto seja controlado", defendeu Queiroga.



Além da importação emergencial de doses de vacina contra a varíola dos macacos, o Ministério da Saúde também recebeu autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importar o antiviral Tecovirimat, que deve ser utilizado em situações graves e específicas. "O uso é diante de situações onde não temos mais alternativas para esses pacientes", salientou o ministro da Saúde.