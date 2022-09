PMs apreenderam uma pistola e uma espingarda, além de terem removido barricadas - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam uma pistola e uma espingarda, além de terem removido barricadasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 20/09/2022 07:00 | Atualizado 20/09/2022 11:36

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira (20), operações em comunidades da cidade do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado nas favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte, e no Morro da Providência, na Gamboa, na região Central.

De acordo com a PM, nas comunidades da Zona Nortes, a ação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), com apoio do 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 17º BPM (Ilha do Governador), além da equipe de demolição do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

O objetivo é prender criminosos foragidos da Justiça, recuperar veículos roubados e retirar barricadas da região controlada pelo Comando Vermelho. Até o momento, dois bandidos foram presos e um menor apreendido. Os militares também encontraram uma pistola e uma espingarda, além de terem removido barricadas.

pic.twitter.com/yGQx6cEhhf

Operação do #16BPM com apoio de Batalhões da #ZonaNorte e do #COE para remoção de barricadas nas Comunidades do Quitungo, Guaporé e Tinta, em #BrásdePina

Já no Morro da Providência, os policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE) pretendem prender foragidos, recuperar veículos roubados, além de apreender armas e reprimir o crime organizado chefiado pelo Comando Vermelho. A operação conta com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Os militares ainda não prenderam criminosos ou encontraram material ilícito. Os policiais também dão apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) para a demolição de uma cobertura construída pelo tráfico de drogas, além de construções e comércios irregulares nos acessos à comunidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), duas unidades escolares da regiões de Quitungo e Guaporé e três do Morro da Providência realizam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, devido às operações. A pasta ressaltou ainda que, sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, nas proximidades do Morro da Providência, a Clínica da Família Nélio de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento nesta terça-feira. Já em Brás de Pina, a Clínica da Família Nilda Campos de Lima manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.