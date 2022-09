Grande quantidade de armamentos e munições de diversos calibres foram apreendidas - Divulgação

Publicado 20/09/2022 14:20 | Atualizado 20/09/2022 15:06

Rio- A Polícia Civil localizou um esconderijo da milícia na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e apreendeu grande quantidade de armamentos e munições de diversos calibres, além de facas, granadas, réplicas de pistolas, rádios-transmissores e equipamentos de 'gatonet', nesta terça-feira (20).



De acordo com o delegado titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), Luís Maurício Armond, os agentes estavam monitorando um local na comunidade explorada pela milícia onde sempre havia constante entrada e saída de alguns homens investigados de integrar o grupo paramilitar.

A Polícia Civil localizou um esconderijo da milícia na comunidade do Terreirão, no Recreio, na Zona Oeste do Rio, e apreendeu grande quantidade de armamentos e munições nesta terça-feira (20).



Os policiais conseguiram identificar o apartamento, onde seria o depósito da milícia liderada por Cláudio Paulo Cristovam, conhecido como Sombra, e André Costa Barros, o Boto. Nesta terça, por volta das 5h30, invadiram o local e apreenderam os materiais que eram usados para extorquir comerciantes e moradores da região.