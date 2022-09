Com uso de câmeras de drone, policiais civis prenderam traficante em uma boca de fumo no Centro - Divulgação

Com uso de câmeras de drone, policiais civis prenderam traficante em uma boca de fumo no CentroDivulgação

Publicado 20/09/2022 15:19 | Atualizado 20/09/2022 15:40

Rio - A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde desta segunda-feira (19), um homem suspeito de tráfico de drogas na região do Centro. A prisão teve uma particularidade: agentes da 4ª DP (Saúde) localizaram Mateus de Sousa Silva, de 35 anos, com o auxílio de um drone, no Largo São Francisco da Prainha.



Os policiais usaram o aparelho para mapear a área e descobrir a exata localização da boca de fumo controlada pela mesma quadrilha do Morro da Providência, também na Região Central. O ponto de venda de drogas era usado por turistas e para entrega de produtos furtados e roubados por usuários em troca de entorpecentes.



As câmeras do drone também foram utilizadas para dar apoio aos agentes, que prenderam Mateus perto do restaurante Bafo da Prainha, local conhecido por frequentadores de bares e turistas da Zona Portuária.



Com ele, os policiais apreenderam 35 papelotes de cocaína e 17 trouxinhas de maconha, além de dinheiro. Conduzido até a delegacia, o preso será encaminhado à justiça para audiência de custódia com pedido de prisão preventiva.