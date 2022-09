PM apreende carro blindado na ação - Divulgação

Publicado 21/09/2022 09:16

Rio - Policiais da Corregedoria Geral da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar prenderam, na noite desta terça-feira (20), um suspeito de integrar uma milícia que age em Guadalupe, na Zona Norte. Ele foi identificado como Magno Moura Mattos. A prisão se deu após informações repassadas ao Disque Denúncia.

A equipe policial recebeu uma denúncia de que milicianos estavam em uma reunião na Avenida Brasil. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram um veículo blindado, e ao se aproximarem, Magno saiu dele atirando. Em seguida, o suspeito fugiu, e o carro foi apreendido, além de documentos, um celular e um carregador de arma com 15 munições.

O veículo e o material foram encaminhados à 32°DP (Taquara). Ao chegar na delegacia, a equipe se deparou com o criminoso tentando fazer um registro de ocorrência, alegando ter sido vítima de um roubo. Magno foi detido e encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), a pedido do delegado.

O suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime em 2021, no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte. Atualmente, Magno responde a dois processos pelo crime de organização criminosa.