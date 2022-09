Rafael Santana possuía um mandado de prisão em aberto por prisão condenatória - Divulgação

Publicado 20/09/2022 13:45 | Atualizado 20/09/2022 15:43

Rio- Um homem, identificado como Rafael Santana Macedo, de 35 anos, foi preso por roubo nesta terça-feira (20), no Centro do Rio. De acordo com a Polícia Civil, em 2013, na Barra da Tijuca, ele costumava praticar roubos em sequência contra mulheres que caminhavam sozinhas.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). O acusado possuía um mandado de prisão em aberto por prisão condenatória. Segundo as investigações, ele costumava praticar os crimes usando de violência. Ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão no regime semiaberto.