Testemunhas afirmaram que o passageiro caiu ao forçar a porta do ônibus, em movimento Reprodução

Publicado 20/09/2022 14:50

Rio - O Passageiro que caiu de um BRT, na noite desta segunda-feira (19), enquanto passava por um viaduto em Curicica, Zona Oeste do Rio, segue internado em estado estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A informação é da diretoria da unidade. De acordo com testemunhas, Charles André Macedo Berto tentou forçar a porta do veículo em movimento, para seguir o trajeto "pendurado".

Segundo a Mobi-Rio, empresa responsável pelo BRT, o motorista parou o veículo logo em seguida que o homem caiu do ônibus. Devido ao acidente, a calha do BRT foi temporariamente interditada no sentido Avenida Brasil.

A empresa ainda declarou que "forçar a porta e destruir o equipamento é um ato de vandalismo" e que isso colocaria em risco a vida de todos os passageiros. Segundo a Mobi, a nova frota de veículos conta com mecanismos das portas reforçados para que atitudes como essa não sejam tomadas novamente.