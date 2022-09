João Gabriel e a mãe, Mariana Cardim de Lima - Reprodução/TV Globo

Rio - A mãe do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, m orto após se atropelado por Bruno Krupp , se tornou assistente de acusação no processo que investiga o crime. Mariana Cardim Lima, 39, foi aceita pelo juiz Gustavo Gomes Kalil em 9 de setembro. A informação foi confirmanda nesta terça-feira (20) pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Filho único, a vítima atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, quando foi atingida pelo modelo, que estava em uma motocicleta sem placa e em alta velocidade.

O magistrado justificou a decisão pelo vínculo de parentesco entre Mariana e João Gabriel. Na função, a mãe da vítima terá como atribuição principal auxiliar o Ministério Público do Rio (MPRJ) na acusação das ações penais públicas. Em 26 de agosto, Bruno Krupp virou réu por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, depois que a Justiça aceitou denúncia do MPRJ pela morte do adolescente. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva em Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

Em 27 de julho, três dias antes do acidente, o modelo foi parado em uma blitz da Lei Seca, sem habilitação, com a mesma moto sem placa e, na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar de estar sem identificação, no registro do Departamento de Trânsito do Rio (Detran), o veículo pertence ao modelo. Ao pedir sua prisão, a Justiça do Rio relembrou o episódio e reforçou que não foi suficiente para o influenciador rever suas atitudes, o levando a cometer mais uma conduta ilegal, desta vez, fatal.

Krupp também é reu por aplicar um golpe contra o Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O caso vinha sendo investigado desde 2021, quando o influenciador pagou diárias no estabelecimento com cartões de crédito clonados ou roubados. Ele e o sócio se passavam por agentes de viagem e vendiam hospedagens mais baratas do que os preços praticados pelo estabelecimento. Ao realizar as vendas, eles as pagavam usando cartões de terceiros, que não reconheciam a compra e impediam que o valor fosse repassado. O prejuízo estimado é de mais de R$ 400 mil.

Relembre o caso

Com o impacto do atropelamento, a vítima teve uma perna amputada. João e Bruno foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. A vítima chegou a ser levada para o centro cirúrgico da unidade de saúde, mas não resistiu. O modelo foi atendido e deixou o local no dia seguinte.

A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva contra o modelo, que foi encontrado somente em 3 agosto, internado no Hospital Marcos Moraes, no Méier, e chegou a ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, depois que um médico contratado por sua família indicou um suposto problema nos rins e a necessidade do influenciador ser submetido a uma hemodiálise, além de exames, o que impediria de ir para a cadeia.