Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim. - Reprodução / Rede Social

Publicado 06/09/2022 22:23

Rio - O modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos — preso por atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no fim de julho, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio — teve alta quarta-feira (31) da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Hamilton Agostinho Vieira de Castro, localizada dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Bruno, que é réu pela morte de João Gabriel, foi encaminhado para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, na quinta-feira (1), após sua defesa apresentar o diploma de nível superior.

Na UPA, Bruno recebeu antibióticos e tratou das lesões da pele provocadas pelo acidente. No último dia 22, em resposta à determinação do juiz Gustavo Gomes Kalil, do IV Tribunal do Júri, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) se posicionou sobre o estado de saúde do modelo. Em e-mail enviado ao magistrado, o médico Itauan Vieira Espínola, que atua na UPA, informou que o rapaz estava “melhor que no início da internação”.