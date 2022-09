Lohan Pinheiro foi morto com dois tiros pelas costas, e ainda conseguiu guiar moto até em casa para pedir socorro - Reprodução

Lohan Pinheiro foi morto com dois tiros pelas costas, e ainda conseguiu guiar moto até em casa para pedir socorroReprodução

Publicado 07/09/2022 18:22 | Atualizado 07/09/2022 19:17

Rio - O corpo do mecânico Lohan Pinheiro, morto por um policial militar no último domingo (4) , vai ser sepultado nesta quinta-feira (8), no Cemitério de Nova Iguaçu. Lohan estava em uma festa de rua quando teria discutido com o PM, que estava de folga.

Segundo relatos, após a festa, o policial teria seguido Lohan até sua casa, onde disparou duas vezes pelas costas do jovem e de seus amigos. Em nota, a Polícia Militar confirmou que o mecânico e seus amigos foram baleados pelo agente. No entanto, a corporação alega que o policial teria reagido a uma tentativa de assalto por três homens, que foram socorridos ao hospital. Ainda de acordo com a PM, toda a investigação do caso está a cargo da Polícia Civil.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a família de Lohan contestou a versão dada pelo policial militar Renan Leite Santos, lotado no Batalhão de Botafogo de que teria sofrido uma tentativa de assalto em sua residência. Robert Silva Pinheiro, irmão da vítima, afirmou que o agente conhecia a vítima e atirou em Lohan após revistá-lo.

"A versão que o PM deu no depoimento dele não bate com a de nenhuma testemunha que estava nessa festa. Todo mundo sabe que meu irmão era trabalhador. Meu irmão nunca precisou mexer em nada de ninguém. Moleque bom. O cara mais puro que eu já conheci na minha vida. Meu maior ídolo é o meu irmão. Te amo, Lohan", desabafou Robert.

A Polícia Civil informou que a 58ª DP (Posse) investiga o caso. O policial militar prestou depoimento e testemunhas estão sendo ouvidas. Os agentes realizam diligências e buscam informações para elucidar os fatos.