Doze logradouros do Caminho Poder da Boa Vontade, em Guaratiba, também vão ser recuperados pela Prefeitura do Rio, incluindo a rua Vasco da Gama Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 07/09/2022 17:18

Rio - O prefeito Eduardo Paes e a secretária municipal de Infraestrutura, Jessick Trairi, acompanharam, nesta quarta-feira (7), o início de novas obras do programa Bairro Maravilha, na Zona Oeste do Rio. O programa vai revitalizar 29 logradouros das comunidades Colina dos Pássaros, Santa Veridiana, Vila Nova, Bela Vista e Green Ville, em Santa Cruz.

Além disso, começaram as obras de urbanização e infraestrutura do Bosque Flor do Cida, também em Santa Cruz, do Caminho Poder da Boa Vontade, em Guaratiba, e da comunidade Novo Palmares, em Vargem Pequena. Com estas ações, a Prefeitura vai revitalizar um total de 58 novos logradouros na Zona Oeste.



O projeto do Bairro Maravilha da comunidade Santa Veridiana contempla a travessa das Bandeiras, as ruas A, B, C, D, E, André Luiz e Colibri, além dos becos 1, 2, e da Baiana. Sete endereços serão revitalizados na Colina dos Pássaros, entre eles as ruas das Andorinhas, do Canário e Trinca Ferro. A Prefeitura irá reurbanizar, ainda, cinco ruas na comunidade Vila Nova, três em Bela Vista e outros dois endereços em Green Ville.

“Vamos fazer toda a rede de drenagem, rede de água, calçadas e toda a pavimentação do asfalto. Esse é um dos objetivos do programa Bairro Maravilha que é levar dignidade para as pessoas através de uma série de melhorias no local onde vivem. É dar condições dignas de moradia para aqueles que são obrigados a conviver com uma rua sem asfalto, sem calçada, sem saneamento básico. E nós estamos aqui para mudar para melhor a realidade de todos”, disse o prefeito Eduardo Paes.

Ainda em Santa Cruz, foram iniciadas as obras do programa Bairro Maravilha no Bosque Flor do Cida. Além de ganhar novo asfalto e calçamento, oito endereços da região do bosque vão ter seus sistemas de drenagem e saneamento recuperados pelo programa da Secretaria de Infraestrutura.

Por fim, na comunidade Novo Palmares, em Vargem Pequena, as obras de pavimentação, drenagem e saneamento do Bairro Maravilha serão realizadas na rua Quilombo dos Palmares (trechos 1 e 2), Travessa Quilombo, Travessa Jequitibá, Travessa Cedro, Travessa Pau Brasil, Travessa Pérola Rosa, Travessa Cerejeira e Travessa Vitória da Conquista.

“Começamos nesta quarta-feira mais obras na Zona Oeste do programa Bairro Maravilha, que já é muito conhecido e solicitado pelos moradores porque proporciona infraestrutura com diversas intervenções. É uma urbanização total onde o programa é implantado”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Jessick Trairi.

Obra de drenagem em Realengo e mais três praças para as zonas Oeste e Norte

A Fundação Rio-Águas iniciou, também nesta quarta, a obra de drenagem na Rua São Dagoberto, em Realengo. A intervenção contribuirá para melhorar o escoamento da água da chuva na via e reduzirá alagamentos. Ao todo, serão 376 metros de novas galerias de águas pluviais implantadas, com pavimentação. A obra contribui também para o escoamento da Estrada do Engenho Novo.

Em Vargem Pequena, a Secretaria de Conservação instalou bancos e mesas, trocou brinquedos, executou ações de paisagismo e recuperou o passeio da praça da comunidade Cesar Maia. Já a Fundação Parques e Jardins (FPJ) entregou a Praça do Bino revitalizada, em Santa Cruz. A área de 1.150 metros quadrados ganhou nova quadra poliesportiva com alambrado, bancos, conjuntos de mesa, pista de skate, brinquedos e nova pavimentação.

Em Anchieta, a FPJ deu início à reforma da Praça Az de Ouro. A área de 2.400 metros quadrados vai ganhar novos bancos e mesas, parquinho infantil e campo de futebol com grama sintética. O campo existente receberá recomposição do gramado. Também será implantada uma Academia da Terceira Idade com novos equipamentos.