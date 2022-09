O PM trabalhava como vigia em uma rua em Bonsucesso - Reprodução

O PM trabalhava como vigia em uma rua em BonsucessoReprodução

Publicado 07/09/2022 17:43 | Atualizado 07/09/2022 18:09

Rio - O policial militar da reserva José Barbosa da Silva foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha de assaltantes. Segundo investigações, ele trabalhava como vigia em uma rua de Bonsucesso, na Zona Norte.

O PM passou informações sobre a rotina de um ex-colega de farda que acabou sendo vítima de criminosos no ano passado. Na ocasião, foram levados da vítima quase R$ 200 mil em espécie. Os dois policiais aposentados já haviam trabalhado juntos no 22º BPM (Maré).



Durante o trabalho como vigilante, o PM aposentado ainda monitorava clientes que sacavam dinheiro de um banco próximo. A quadrilha, da qual ele é suspeito de integrar, também já foi flagrada por câmeras de segurança da região. Dos cinco integrantes do grupo, quatro já foram presos e o quinto está foragido.



Procurada, a PM informou que a Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM) tem um Conselho de Disciplina em andamento para verificar a permanência ou exclusão do referido policial.

Em nota, a Polícia Militar relatou ainda que não compactua com o cometimento de crimes por parte de seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. A corporação também disse que colabora com o trabalho investigativo da Polícia Civil.