Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas, dois carregadores com munições e drogas - PMERJ

Publicado 07/09/2022 19:24

Rio- Dois suspeitos foram baleados após confronto com policiais militares na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (7). Segundo a PM, outros dois criminosos foram abordados e conduzidos a delegacia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram deslocados para verificar criminosos em fuga em direção à Vila Kennedy após roubo em estabelecimento comercial localizado em Realengo, na Zona Oeste.

De acordo com os agentes que estavam na ocorrência, ao acessar uma das vias da comunidade, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto. Após controlar a situação, os policiais encontraram os dois suspeitos feridos. Com eles foram apreendidos duas pistolas, dois carregadores com munições e drogas. O socorro foi feito ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Ainda na ação, a PM informou que outros dois suspeitos foram abordados e conduzidos para a delegacia. A ocorrência está em andamento na 34ª DP (Bangu).