Ele ingressou na corporação em 2013 e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília - Rede Rede Social Social

Ele ingressou na corporação em 2013 e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova BrasíliaRede Rede Social Social

Publicado 07/09/2022 17:59

Rio - Um cabo da Polícia Militar, identificado como Alan dos Santos Pereira, 40 anos, foi morto a tiros no bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, na Baixada, nesta quarta-feira (7).



De acordo com a PM, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram checar a ocorrência quando encontraram o policial ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, no entanto, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo relatos das redes sociais, ele teria sido morto na frente da família e perto de casa. Em imagens compartilhadas em aplicativos de mensagens, ele aparece caído no chão vestindo uma camisa do Brasil.



O cabo Pereira ingressou na corporação no ano de 2013 e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília. Ele era casado e deixou três filhos.

Ainda não há informações sobre o local e a data do enterro. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) foram acionados e realizaram a perícia no local. As investigações estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.