Morador de rua foi encaminhado para a 9ª DP (Catete) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 07/09/2022 22:52 | Atualizado 07/09/2022 23:03

Rio- Um morador em situação de rua, identificado como Tiago da Silva Coelho, foi detido por policiais militares à paisana, nesta quarta-feira (7), após invadir a pista da motociata do presidente Jair Bolsonaro, na Zona Sul do Rio. Os agentes pensaram que Tiago portava uma faca, mas, na verdade, tratava-se de um comunicador. As informações são do portal G1.

O suspeito foi encaminhado para a 9ª DP (Catete), onde foi verificado que ele tinha passagens por furtos, ameaças e estava em liberdade provisória por praticar crime previsto pela Lei Maria da Penha. Tiago vai ser autuado no artigo 132 do Código Penal - expor a vida ou a saúde do outro em perigo. Ele vai responder ao processo em liberdade.