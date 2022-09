Aparelho estava dentro de agenda em área onde as páginas foram cortadas - Divulgação

Publicado 07/09/2022 19:47 | Atualizado 07/09/2022 19:51

Rio - Um advogado foi flagrado tentando entrar com um celular escondido dentro de cadeia em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, nesta quarta-feira (7). O aparelho foi localizado camuflado dentro de agenda que o profissional tentava carregar para dentro da unidade prisional, quando foi abordado por agentes.

Os inspetores da Polícia Penal da Secretaria de Administração Penitenciária suspeitaram da atitude do advogado e pediram que ele folheasse o caderno, uma agenda. Dentro das páginas, algumas estavam cortadas e abrigavam um aparelho de celular.

O advogado pretendia se encontrar com um dos internos do presídio Dalton Crespo, que fica no bairro Parque Santa Clara. O profissional e o aparelho celular foram levados para a 146ª DP (Campos dos Goytacazes), onde o caso foi registrado.