MetrôRio registra mais de 160 mil embarques nos três primeiros dias do para o Rock in Rio - Divulgação

MetrôRio registra mais de 160 mil embarques nos três primeiros dias do para o Rock in RioDivulgação

Publicado 07/09/2022 17:29 | Atualizado 07/09/2022 17:32

Rio - O MetrôRio registrou mais de 160 mil embarques para o Rock in Rio 2022 nos três primeiros dias de festival (2, 3 e 4 deste mês). O dia de maior movimento foi sábado (4), quando foram contabilizadas 62 mil viagens a mais.

Na segunda semana do evento, a concessionária também terá esquema especial de funcionamento para atender ao público que vai à Cidade do Rock. Em todos os dias (8, 9, 10 e 11 de setembro), a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que faz a integração com o serviço especial Rock Express, vai ficar aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema vão funcionar em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, vão seguir abertas, mas somente para desembarque.

A concessionária sugere que os clientes antecipem a compra do bilhete, que custa R$ 6,50 por trecho, para facilitar o embarque na hora do evento, no site giro.metrorio.com.br/ ou aplicativo do GIRO, nas estações, ou que paguem suas passagens por aproximação com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou com o Riocard.

O público deve adquirir o bilhete do metrô e do serviço Rock Express separadamente, pois a tarifa do metrô é diferente do valor cobrado para o serviço especial Rock Express, que fará o transporte direto até a Cidade do Rock, a partir da estação Jardim Oceânico. Todas as informações sobre o serviço especial Rock Express estão disponíveis em https://www.transporterockexpress.com.br/.

Transferência entre as linhas 1, 2 e 4

O público que vai ao Rock in Rio deve utilizar os trens sinalizados com destino à estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e com letreiros na cor vermelha. Os clientes que embarcarem pela Linha 2 vão precisar fazer a transferência para os trens das linhas 1 e 4, no sentido Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Nos dias úteis, os trens das linhas 1 e 4 farão trajeto entre Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (Botafogo/Coca-Cola - Central/Centro) durante o horário regular do festival (8 e 9 de setembro).

As composições da Linha 2 vão fazer o trajeto entre Pavuna e Botafogo/Coca-Cola, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central/Centro. Porém, durante as madrugadas, entre 0h e 5h, após a operação regular, a transferência será feita em Estácio.

Já no sábado e no domingos (10 e 11 de setembro), a transferência de todas as linhas será obrigatória na estação Estácio durante as 24h de funcionamento do sistema, pois a linha 2 operará desta estação até a Pavuna. As linhas 1 e 4 manterão o trajeto Uruguai/Tijuca a Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Funcionamento do Metrô na Superfície (MNS)

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental / Leblon - Gávea e Botafogo/Coca-Cola - Gávea) vão operar das 5h às 23h30 na quinta (08/09), sexta (09/09) e sábado (10/09) de festival. No domingo (11/09), o serviço funcionará das 7h às 22h30.