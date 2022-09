Enfermeiros reivindicam piso salarial - divulgação

Publicado 07/09/2022 18:23 | Atualizado 07/09/2022 19:19

Rio - Os sindicatos dos enfermeiros do Rio anunciaram, nesta quarta-feira (7), uma série de atos em defesa do piso salariam da classe. As manifestações promovidas pelas entidades, incluindo lideranças políticas, foram organizadas após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspender lei que alterava o valor mínimo.



O primeiro ato acontece nesta quinta-feira (8), às 11h, em frente à nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda 5, centro da cidade. No dia seguinte, na sexta-feira, haverá uma carreata com partida às 9h da frente do Hospital Federal de Bonsucesso. Já no domingo (11), a categoria prepara uma passeata na Praia de Copacabana, com concentração no Posto 6 às 10h.



Uma luta da categoria, a lei que institui o piso salarial dos enfermeiros foi sancionada no início de agosto, mas suspensa pelo STF no último domingo (4). Na sua decisão, o ministro Roberto Barroso, que é relator do caso, adiou por 60 dias a efetividade do piso. A decisão, contudo, será novamente avaliada nesta sexta-feira (9).

"Não se pode questionar a relevância dos objetivos que moveram o legislador, nem a conveniência da valorização das categorias profissionais de que depende a adequada prestação dos serviços de saúde", escreveu Barroso em sua decisão, que acatou liminar impetrada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNS-Nacional). A entidade representa o setor privado de Saúde.

Com a decisão, ficaram suspensos os pagamentos dos enfermeiros respeitando o novo piso da categoria, que passaria a ser de R$ R$ 4.750.