Droga que havia sido jogada pelos suspeitos de dentro do carro no momento da fuga - Divulgação

Publicado 08/09/2022 10:06 | Atualizado 08/09/2022 10:30

Rio - Uma colisão entre dois veículos durante uma tentativa de fuga acabou com a morte de uma mulher, nesta quarta-feira (7), na BR-116, na altura de Jardim Meudon, em Teresópolis, Região Serrana. A suspeita estava acompanhada por um homem que acabou sendo preso.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 30º BPM (Teresópolis) tentaram abordar um veículo, que fugiu. Durante a perseguição, o carro bateu em um outro que estava na via. Com o impacto, a mulher que estava no banco do carona morreu, enquanto o suspeito que conduzia foi preso.



No carro atingido, havia um homem e uma criança de 11 anos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clínicas de Teresópolis. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Durante a fuga, os suspeitos atiraram pacotes com quatro quilos de maconha para fora do carro, que foram apreendidos pela polícia.



A ocorrência foi registrada na 110ª DP (Teresópolis).