Renis Menezes Sobral trouxe a filha, Gyovana Menezes, de 20 anos, para o show do Guns N' Roses, nesta quinta-feira (8) - Sandro Vox/ Agência O Dia

Renis Menezes Sobral trouxe a filha, Gyovana Menezes, de 20 anos, para o show do Guns N' Roses, nesta quinta-feira (8)Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 19:05

Rio - As primeiras gerações de fãs da banda norte-americana Guns N' Roses se mostraram presentes neste quarto dia de Rock in Rio, data em que a atração principal é o grupo de rock. Vestida de vermelho, simbolizando as rosas da banda, Lúcia Lima de Oliveira, de 58 anos, se disse extremamente feliz e realizada em poder ir ao evento ao lado da filha biológica e da filha de criação. Fã da banda desde a adolescência, Lúcia conta que a banda é a trilha sonora da sua vida e que sempre quis repassar esse amor para as próximas gerações.

fotogaleria

"Uma banda que sobreviveu ao longo do tempo é para ser exaltada. Hoje eu deixei tudo para trás lá no norte e vim", diz ela que viajou de Roraima até a cidade do Rio de Janeiro para ver pela terceira vez o show.

A filha de Lúcia, Daniela Magalhães, de 14 anos, disse que poder estar com a mãe neste sonho é uma experiência muito boa. "A banda, sem dúvidas, nos conecta, nos liga. É uma ligação muito forte e ela me influenciou 100% a ser fã do Guns, e eu não me arrependo de me render", conta.

Gabriela Coelho, de 18 anos, diz que Lúcia a viu crescer e que, por isso, a considera como uma mãe. "Sempre vi o amor dela pela banda, estar aqui hoje vivendo isso com ela é indescritível".

Mãe presenteou filha com ingresso do Rock in Rio

Em seu primeiro show do Guns N' Roses, Renis Menezes Sobral trouxe a filha, Gyovana Menezes, de 20 anos, para compartilhar esse momento que ela sonhou desde quando era adolescente. "Poder dar esse ingresso para minha filha foi muito mais que realizar o sonho dela, realizou o meu sonho também. Nunca pensei que estaria aqui com ela. Só melhorou ainda mais a experiência", disse emocionada.

Gyovana também disse estar bastante ansiosa para assistir ao show. "É uma adrenalina muito grande, que bom que estou vivendo isso com a minha mãe", disse. As duas moram em São Paulo e se programaram para curtir dois dias de Rock in Rio e vão retornar para a cidade natal só no domingo (11).