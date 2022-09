Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 - Arquivo / Agência O Dia

Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 Arquivo / Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 17:02 | Atualizado 08/09/2022 17:59

Rio - O ex-PM Ronnie Lessa, já condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2019, recebeu nova pena de 13 anos, 6 meses e 22 dias pela posse de 117 fuzis e farta munição, que foram encontrados na casa do seu amigo Alexandre Motta de Souza na semana de sua prisão. A apreensão é a maior já realizada no estado do Rio de Janeiro. Os fuzis, sem os canos, estavam desmontados dentro de caixas.



Segundo a sentença, quando a polícia chegou à casa de Alexandre, ele mostrou extremamente nervoso e alegou não saber o conteúdo das caixas, alegando que as guardou em seu apartamento no Méier por pedido de Lessa, com quem tinha uma relação de amizade de mais de 35 anos, sem questioná-lo sobre o conteúdo.



No prosseguimento das investigações, foi constatado que a posse efetiva dos fuzis era de Ronnie Lessa e que as armas seriam revendidas a traficantes e milicianos. Na decisão, a juíza Alessandra Bilac, da 40ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, afirma que "...as circunstâncias, motivos e consequências do crime são extremamente gravosos. O acusado possuía em depósito inúmeras peças aptas a montar pelo menos 117 fuzis, além de inúmeros acessórios para armas de fogo." [

A decisão aponta ainda que o crime coloca em risco a já vulnerável segurança do estado do Rio de Janeiro "na medida em que as armas eram destinadas à revenda, alimentando assim cadeias de criminalidade".