Casal prestou queixa na 14ª DP (Leblon)Reprodução/ Google Maps

Publicado 08/09/2022 22:15

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de um casal que afirmou ter sofrido homofobia, nesta quarta-feira (7), pelo dono de um bar em Ipanema, Zona Sul do Rio. Segundo informações do RJ1, da TV Globo, as vítimas dizem que foram impedidas de consumir bebidas no bar por serem gays.

Para o telejornal, o designer Fernando Pimentel afirmou que foi até o dono do Bar Popeye, que funciona desde 1969, questionar o ocorrido. "Ele disse que não queria atender gays", contou. Após a situação, o casal prestou queixa na 14ª DP (Leblon). Milton Caruso, sócio do bar, negou a acusação. A Polícia Civil agora está atrás de mais provas.