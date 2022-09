Câmera de segurança flagrou chute, empurrão e puxão de morador contra síndica durante confusão na portaria do prédio em São Gonçalo - Arquivo Pessoal

Publicado 08/09/2022 19:51

Rio - Uma síndica de um prédio em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, foi agredida por um morador, no início da tarde desta quinta-feira. Após um bate-boca com o agressor, Rosimere Fortes, de 58 anos, foi alvo de um chute e de empurrões que fizeram com que ela caísse no chão e batesse a cabeça. O caso foi registrado por uma câmera de segurança no prédio. Veja o momento!

Segundo a vítima, que também é advogada, o morador, identificado como Fernando Pensabem Menezes, de 41 anos, havia feito xingamentos contra ela na última segunda-feira (6).

"Hoje então quando eu estava na portaria, eu perguntei o que ele tinha dito na rua e pedi para ele repetir. Ele foi se aproximando e falando: 'o que foi, o que foi, vai me agredir', ele foi chegando bem perto e cuspiu no meu rosto. Eu retribui e cuspi no rosto dele. Ai ele partiu para cima de mim, me jogou no sofá, deu um chute na minha perna e depois me puxou, o que fez com que eu batesse com a cabeça no chão", contou a síndica, que abriu um registro de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo.

A síndica explica que no dia dos xingamentos, Fernando teria se aproximado dela como quem a jogaria no chão, por isso ela se impôs ao encontrá-lo na portaria, nesta quinta-feira. "Ele vinha na direção contrária, na mesma calçada, com duas sacolas de compras e, em vez de desviar, ele veio direto na minha direção, como se fosse me jogar no chão ou passar por cima de mim. Falei: 'opa, o que é isso'. Nós discutimos algum tempo ele andou e mais na frente falou um palavrão, mandou eu tomar naquele lugar", contou.

Nas imagens da câmera de segurança da portaria, é possível ver o momento em que a síndica questiona o morador sobre os xingamentos e ele, depois de se aproximar dela, cospe no rosto da advogada. Nesse momento, ela tenta revidar o cuspe e ele tenta partir para cima dela. Acerta um chute que faz com que a síndica caia em um sofá. Depois disso, mesmo segurado pelo porteiro e por um faxineiro, ele ainda puxa Rosimere pela perna. "Ele só não fez mais porque eles estavam lá e seguraram", lembrou.

A advogada passou por exame de corpo de delito, no fim da tarde. Segundo ela, após a ida ao IML, procurou atendimento médico que orientou realizar exames de imagem por conta de hematoma na cabeça. O DIA tenta contato com o morador acusado das agressões.

