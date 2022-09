O Cristo Redentor, no Rio, ficará iluminado na noite desta quinta-feira (8), com as cores da bandeira do Reino Unido em homenagem à rainha Elizabeth II - Divulgação

Rio - O Cristo Redentor, no Rio, ficará iluminado na noite desta quinta-feira (8), com as cores da bandeira do Reino Unido em homenagem à rainha Elizabeth II, que teve sua morte anunciada nesta tarde.



Mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop, a Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia.



O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real.