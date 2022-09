Rafael dos Santos Vieira, de 25 anos, é acusado de matar motorista de aplicativo - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2022 08:20 | Atualizado 09/09/2022 08:55

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (09), um cartaz para ajudar nas investigações que levem a localização e prisão de Rafael dos Santos Vieira, de 25 anos. Ele foi identificado como segundo envolvido na morte do motorista de aplicativo, Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos , em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. A vítima participou, quando bebê, da novela Barriga de Aluguel, exibida nos anos 90.

Segundo investigações, dois criminosos em uma motocicleta abordaram a vítima no trânsito com o objetivo de roubar o veículo. Durante a ação, um dos bandidos atirou contra Bruno, que foi atingido na cabeça e morreu no local. Após o crime, a dupla fugiu com o veículo e o telefone da vítima. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram, segundo informações preliminares, que o criminoso conduzia a motocicleta utilizada para cometer o crime. No dia 23 de junho, equipes da Delegacia de Homicídios localizaram o veículo inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu.

O outro envolvido no crime, Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, conhecido como Burgão, foi preso por policiais da DHC, no dia 25/08 , na comunidade do Guaxa, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio.

Contra Rafael Vieira, que já é considerado foragido, foi expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização do suspeito, ligar nos seguintes canais de atendimento:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177

0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.