No vídeo, é possível observar o momento em que dois bandidos, em uma motocicleta, ordenam Bruno a parar o carro - Reprodução

Publicado 23/08/2022 18:40 | Atualizado 23/08/2022 20:30

Rio - Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou o exato momento em que o motorista de aplicativo Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos, foi morto, no dia 22 de junho, após um assalto na esquina das Ruas Acapu e Carolina de Assis, em Marechal Hermes, na Zona Norte.



No vídeo, é possível observar o momento em que dois bandidos, em uma motocicleta, ordenam Bruno a parar o carro. Assim que a vítima para um dos bandidos, que usava uma mochila de aplicativo de entrega, aborda o motorista e, em seguida, o outro comparsa se aproxima.



Em sequência, é possível ver que Bruno não reage ao assalto, mesmo assim os assaltantes atiram contra o motorista, jogado para fora do veículo, já sem vida. Já no fim, cada criminoso se separa; um fugiu no carro do rapaz e outro na moto. O carro de Bruno foi encontrado no dia seguinte, inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu.



Nesta segunda-feira, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar nas investigações que levem a localização e prisão de Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos. Conhecido como "Burgão", o criminoso é considerado foragido da Justiça. O TJ deferiu contra Tiago um mandado de prisão temporária por latrocínio (roubo seguido de morte).



Seguindo os agentes, "Burgão" foi identificado como um dos responsáveis pelo crime. Ele possui passagens por tráfico em 2016, 2017 e 2018, e permanece atuando em comunidades nos bairros de Honório Gurgel e Coelho Neto.