Rio – Tomou posse, na tarde desta terça-feira (23), como vereador pela cidade do Rio, Matheus Floriano, em cerimônia realizada na Câmara Municipal do Rio. Floriano assume o cargo após o ex-vereador, Gabriel Monteiro, ter perdido o mandato, por quebra de decoro parlamentar

Durante seu pronunciamento, Floriano, de 38 anos, disse que, apesar de estar tomando posse devido o mandato cassado de Gabriel Monteiro, se sente feliz em poder honrar os votos e poder trabalhar pela população.

"Quero contribuir com a discussão do Plano Diretor, um marco importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade, bem como implementar novas ideias para ajudar os pequenos e microempreendedores da nossa cidade, sobretudo simplificando o ambiente de negócios", disse.

Para o presidente da Câmara, Carlo Caiado, a chegada de Matheus será um ganho para as discussões que terão pauta no parlamento no segundo semestre.

"Matheus já atuou como parlamentar e teve um papel brilhante. Tenho certeza de que ele vai trazer qualidade e conhecimento de causa para nos ajudar, por exemplo, na discussão da revisão do Plano Diretor, que impactará no desenvolvimento sustentável, econômico e urbanístico da nossa cidade", destacou.

Quem é Matheus Floriano

Filho do ex-deputado federal Francisco Floriano (DEM), Matheus está em sua segunda passagem como vereador, de abril de 2019 a maio de 2020. Sua carreira polícia se iniciou em 2014, quando disputou uma vaga para deputado estadual, onde teve apenas 85 votos em todo o estado.

Em 2016, Matheus concorreu nas eleições para vereador da capital fluminense, sendo o primeiro suplente do DEM com 8.620 votos. Ele atuou no cargo por pouco mais de um ano, de abril de 2019 até maio de 2020, assumindo a vaga de Carlo Caiado, quando este atuou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Em 2020, Gabriel Monteiro venceu as eleições como vereador pelo PSD. Entretanto, no começo do ano, o ex-vereador se filiou ao Partido Liberal (PL) para concorrer em uma vaga na Câmara Federal. Matheus, é o segundo da chapa do Gabriel Monteiro e assumiu a vaga devido o primeiro substituto, Eliseu Kessler, já ter assumido o cargo de Jones Moura, que se tornou deputado federal devido à cassação de Flordelis.