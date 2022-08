Bruno participou quando bebê da novela Barriga de Aluguel, exibida nos anos 90. Ele interpretou o filho de Clara (Claudia Abreu) e Ana (Cassa Kis) - Rede Social

Bruno participou quando bebê da novela Barriga de Aluguel, exibida nos anos 90. Ele interpretou o filho de Clara (Claudia Abreu) e Ana (Cassa Kis)Rede Social

Publicado 24/08/2022 09:50 | Atualizado 24/08/2022 10:30

Rio- "Ele não reagiu, nada, foi maldade”. O desabafo é de Liliana Ferreira Leite, mãe do motorista de aplicativo Bruno Augusto Moreira , 31 anos, morto no dia 22 de junho após um assalto na esquina das Ruas Acapu e Carolina de Assis, em Marechal Hermes, na Zona Norte.Em entrevista ao ‘RJ1’, da TV Globo, realizada nesta terça-feira (23), Liliana lamentou aos prantos a saudade do filho. “É uma saudade muito grande, é uma dor muito grande. É mais uma mãe chorando, é mais uma mãe lamentando pelo o que aconteceu, e todos os dias a gente vê nos noticiários mais uma mãe chorando, mais uma mãe enterrando seu filho, mais uma mãe sofrendo pelo resto da vida”, disse.

Liliana lamentou aos prantos a saudade do filho Reprodução/TV Globo

Bruno participou, quando bebê, da novela 'Barriga de Aluguel', exibida nos anos 90. Ele interpretou o filho de Clara (Cláudia Abreu) e Ana (Cássia Kis). As duas enfrentaram uma briga judicial para decidir quem ficaria com a guarda do bebê. Na trama, Clara gerou o pequeno após uma inseminação artificial.“A novela foi uma das boas recordações, ele tinha orgulho, eu sentia que ele tinha aquele orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado, muito amado, meu filho só tinha amor pra dar”, diz Liliana.A autora da novela, Glória Perez, lamentou a morte nas redes sociais. “E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, e mesmo assim atiraram nele. Sem palavras”, comentou.Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou o exato momento em que o motorista de aplicativo foi morto. No vídeo, é possível observar o momento em que dois bandidos, em uma motocicleta, ordenam Bruno a parar o carro. Assim que a vítima para um dos bandidos que usava uma mochila de aplicativo de entrega aborda o motorista e, em seguida, o outro comparsa se aproxima.Em sequência, é visível que Bruno não reage ao assalto, mas mesmo assim os assaltantes atiram contra ele. Após jogar a vítima para fora do carro, os criminosos se separam; um fugiu no veículo do rapaz e outro na moto. O automóvel foi encontrado no dia seguinte, inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu, na Zona Norte.