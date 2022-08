Seguindo os agentes, "Burgão" possui anotações criminais pela prática do crime de Tráfico de drogas, ocorridas em 2016, 2017 e 2018 - Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:57

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (22), um cartaz para ajudar nas investigações que levem a localização e prisão de Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos. Conhecido como "Burgão", o criminoso é considerado foragido da Justiça e um dos suspeitos da morte do motorista de aplicativo Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos, em Marechal Hermes.



De acordo com as investigações, o motorista de aplicativo foi abordado por Tiago e mais um indivíduo no dia 21 de junho, em uma motocicleta, com objetivo roubar o veículo. Durante a ação, um dos bandidos efetuou um disparo de arma de fogo contra Bruno, atingido na cabeça e morrendo no local. Após o crime, a dupla fugiu com o veículo e o telefone da vítima.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram, segundo informações preliminares, que o criminoso que ocupava a garupa da motocicleta utilizava uma mochila de entrega de aplicativo. No dia 23 de junho, equipes da Delegacia de Homicídios localizaram o veículo inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu.

Seguindo os agentes, "Burgão" foi identificado como um dos responsáveis pelo crime. Ele possui anotações criminais pela prática do crime de Tráfico de drogas, ocorridas em 2016, 2017 e 2018, sendo apurado que o criminoso permanece atuando no tráfico de drogas em comunidades localizadas nos bairros de Honório Gurgel e Coelho Neto.



Diante dos fatos apresentados pelas investigações da DHC, a Justiça, deferiu contra Tiago, um mandado de prisão pelo crime de Latrocínio (roubo seguido de morte), com pedido de prisão Temporária.



O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de Tiago da Silva Freitas, favor ligar nos seguintes canais de atendimento:



- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).





Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.