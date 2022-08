Casal é preso por vender "brisadeiro" na Lapa. - Divulgação

Casal é preso por vender "brisadeiro" na Lapa.Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:26

Rio - Doce genuinamente brasileiro, o brigadeiro tem um lugar de destaque no coração de grande parte da população e, segundo alguns registros históricos, está completando 77 anos em 2022. A guloseima teria sido uma invenção de uma doceira para as reuniões de campanha do então candidato a presidente, o Brigadeiro Eduardo Gomes, nas eleições presidenciais de 1945.

Mais de sete décadas depois, a iguaria, sempre presente nas paginas de receitas, passou a frequentar outras, completamente inusitadas: as policiais. Os motivos são as recentes prisões de pessoas que incluem na receitas do doce um componente, no mínimo, polêmico - a maconha.

Na madrugada deste domingo (21), agentes do Lapa Presente prenderam um casal que estava vendendo o alimento com entorpecente na Avenida Mem de Sá. Segundo a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando abordaram a dupla que estava com uma placa escrita 'brigadeiros mágicos'.

Após a revista, os policiais encontraram 54 doces, R$ 422 em espécie, dois celulares e uma máquina de cartão. O material foi levado para perícia na 5ª DP (Mem de Sá), onde foi constatada a presença de maconha, e os suspeitos foram detidos por tráfico de drogas.

Em cinco dias, quatro presos na Lapa

Se o quitute surgiu nos chás requintados promovidos pelos comitês de senhoras da sociedade que apoiavam a campanha do brigadeiro no Rio, a Lapa tem sido o principal ponto das apreensões dos 'brisadeiros', nome dados aos doces recheados com a droga.