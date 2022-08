Paulo Vinícius Martuche era apontado por familiares como apaixonado por motos - Reprodução do Facebook

Publicado 22/08/2022 20:04

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se a morte de Paulo Vinícius Martuche, de 29 anos, em Japeri, pode ter sido uma execução. De acordo com primeiras informações, ele teria sido morto por um bandido após reagir a tentativa de assalto, mas a dinâmica já foi descartada pelas autoridades. O caso aconteceu no fim da noite deste domingo e o enterro foi realizado nesta segunda (22).

O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Japeri, no centro do município da Região Metropolitana do Rio. Martuche voltava de uma partida de futebol em um campo na Avenida São José, no bairro Chacrinha, quando foi abordado pelo criminoso. Ele foi atingido quatro vezes, e um dos disparos atingiu seu rosto.

Inicialmente, a moto usada pela vítima seria o alvo do bandido, mas o veículo não foi levado. Segundo informações da Polícia Civil, o atirador levou a carteira, celular e chaves de Paulo Vinícius, que morreu no local.

Em entrevista ao RJTV2, da TV Globo, uma prima do jovem descreveu como foi a abordagem sofrida por ele minutos antes de sua morte: "Ele tinha acabado de passar por um quebra-molas, o assaltante veio por uma rua lateral e atirou diretamente contra ele", disse Liliane Teodoro. Paulo Vinícius não era casado, mas deixa uma filha adolescente de 13 anos.

Segundo relato de amigos, Vinícius era apaixonado por motos, sonhava em ser PM e era amigo de todos. "Descanse em paz, meu amigo. Só de pensar que às 10h da manhã te vi na padaria e como sempre você veio e me cumprimentou. Não posso esquecer que dez anos atrás, eu, desempregado, você foi um dos caras que me estendeu a mão", disse um amigo no Facebook.