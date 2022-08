Operação Lei Seca flagrou 397 motoristas dirigindo embriagados de sexta-feira (19) a domingo (21) - Magno Segllia

Operação Lei Seca flagrou 397 motoristas dirigindo embriagados de sexta-feira (19) a domingo (21)Magno Segllia

Publicado 22/08/2022 18:16

A Operação Lei Seca registrou 397 casos de alcoolemia em quarenta blitzes realizadas, entre sexta-feira (19) e domingo (21), em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro.

Petrópolis, na Região Serrana, foi a cidade com mais número de casos. Em ação realizada no sábado (20), 142 motoristas foram abordados e 35,2% deles estavam alcoolizados.



A cidade de Paraty, na Costa Verde, também teve percentual alto de alcoolemia. Na fiscalização feita na sexta-feira (19), 23,3% dos motoristas abordados estavam embriagados.



A Operação Lei Seca esclareceu que atua diariamente com ações de educação e fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro desde o seu lançamento, em 2009, com a missão de salvar vidas.