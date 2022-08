Varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 22/08/2022 17:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta segunda-feira (22), foram confirmados 445 casos de varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, 51 pacientes são tratados como prováveis. Outros 421 seguem como suspeitos, e 505 foram descartados.





Do total de pacientes infectados pela doença, 420 são homens, correspondendo a 94,4%. Além disso, 71% têm entre 20 e 39 anos. São 320 casos nessa faixa etária.



A SES ressalta que, embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais.



Secretaria Municipal de Saúde divulga novo portal de transparência no município



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, nesta segunda-feira, uma plataforma online para disponibilizar informações sobre os números da monkeypox no município do Rio. O EpiRio (Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro) pode ser acessado a partir deste link

No painel, é possível acompanhar quantos casos suspeitos foram notificados, confirmados e descartados. Além disso, podem ser conferidas a descrição dos casos confirmados no município do Rio e muitas outras informações. O EpiRio conta com 11 painéis epidemiológicos que permitem monitorar os dados de saúde e nortear a tomada de decisões para a proteção da saúde da população carioca.



A doença



A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo, íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse contato pode ser, por exemplo, um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou com secreções e mucos da pessoa infectada.



Os principais sintomas são: lesões de pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Em geral, entre um a três dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.



Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas desaparecem em poucas semanas na maioria dos casos. No entanto, é possível a ocorrência de casos graves e óbitos. Até o momento, uma morte foi registrada no Brasil.



Diferença entre casos suspeitos e prováveis



Casos suspeitos: o paciente, de qualquer idade, apresenta início de lesão em mucosas e/ou erupção na pele aguda semelhante a da varíola dos macacos, em qualquer parte do corpo. Também pode apresentar inchaço nos órgãos genitais, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.



Casos prováveis: o paciente apresenta um ou mais dos critérios listados, como exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou contato físico direto com pessoas desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais; contato com materiais contaminados de um caso provável ou confirmado de varíola dos macacos; trabalhadores da saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual e que tiveram contato com caso provável ou confirmado.