Dois homens detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma são levados para a 123ª DP (Macaé)Reprodução

Publicado 22/08/2022 17:18

Região dos Lagos - Agentes do Macaé Presente detiveram dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, nesta segunda-feira (22), no Centro de Macaé, Região dos Lagos. A equipe fazia patrulhamento quando abordou os dois suspeitos sem capacete em uma moto sem placa. Eles tentaram fugir ao ver os policiais.

Os homens confessaram ser integrantes do tráfico de drogas da comunidade Malvinas. Segundo eles, eles estavam fugindo de operação policial do 32ºBPM na comunidade. Através de rádios transmissores, se comunicavam com outros traficantes para saberem quando voltar para a comunidade.

Os criminosos foram levados para a 123ª DP (Macaé). Duas pistolas calibre 9 mm com numerações raspadas, dois carregadores com total de 31 munições, dois rádios transmissores, maconha e cocaína foram encontrados com os homens. Um deles já tinha passagem por associação com o tráfico.