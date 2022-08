"Kit Roni" e drogas apreendidas na mata, no bairro Bela Vista, em Macaé - Foto: Divulgação Pmerj

Rio - Policiais do 32º BPM (Macaé) apreenderam, na noite deste domingo (21), 740 trouxinhas de maconha, 608 sacolés de cocaína, 350 pedras de crack e uma pistola, após fuga de um grupo de criminosos no bairro Bela Vista, em Macaé. A arma estava equipada com o 'Kit Roni', que a transforma em uma submetralhadora.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe patrulhava a região quando notou um grupo fugindo ao perceber a viatura. Após realizar buscas para localizar os suspeitos, os agentes encontraram as drogas e o armamento numa mata próxima à região. Ninguém foi preso.

O material foi encaminhado para a 123ª (Macaé), para registro de ocorrência.