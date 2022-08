Agentes da PRF seguem no local com uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) avaliando a melhor maneira de realizar o transbordo do material - Reprodução

Agentes da PRF seguem no local com uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) avaliando a melhor maneira de realizar o transbordo do materialReprodução

Publicado 22/08/2022 15:37 | Atualizado 22/08/2022 16:05

Rio – Uma carreta que transportava chorume tombou, nesta segunda-feira (22), na BR-101, na altura de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem, de 51 anos, foi atendido pela equipe médica e foi liberado no local.

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu às 9h42, no km 295, para uma ocorrência de tombamento na pista. A concessionária Arteris, responsável pela rodovia, informou que o acostamento e a faixa da direita, no sentido Niterói, precisaram ser interditados, ocasionando em um trânsito de 2 km.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada devido ao acidente. Segundo a PRF, agentes seguem no local com uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) avaliando, em conjunto com à seguradora, a melhor maneira de realizar o transbordo do material ainda armazenado no tanque da carreta, que segue na rodovia.

