Motorista de ônibus esfaqueia homem durante briga de trânsito na Zona OesteReprodução/Redes sociais

Publicado 22/08/2022 18:27



Rio - O motorista de ônibus José Ferreira da Costa, que esfaqueou um homem durante uma briga de trânsito na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, será ouvido na terça-feira (23), na 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo o delegado que investiga o crime, Leandro Gontijo, é preciso tomar conhecimento de todas as circunstâncias do fato, para então analisar um possível pedido de prisão. Ainda de acordo com o titular da distrital, testemunhas já foram ouvidas na semana passada.

O crime aconteceu no último dia 16, quando José Ferreira, motorista de um dos ônibus da linha 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca), da viação Redentor, bateu com o coletivo na traseira do carro dirigido pela vítima, identificada como Antônio Caetano Ferreira Aragão. Segundo relatos, Antônio teria entrado no ônibus para tirar satisfação com José e foi esfaqueado.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde permanece internado. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dele é estável. Já o motorista de ônibus foi demitido por justa causa.

Vídeo mostra momento da discussão

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que os motoristas discutem dentro do ônibus. Em seguida, Antônio é visto fora do ônibus levantando a camisa e segurando a barriga ensanguentada após levar ao menos três facadas.