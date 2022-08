Traficantes realizam manobras perigosas na comunidade Gogó da Ema, no Complexo do Chapadão - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/08/2022 17:57 | Atualizado 22/08/2022 18:00

Rio - Traficantes da comunidade Gogo da Ema, no Complexo do Chapadão, têm se reunido para realizar 'rachas' aos domingos na Rua Fernando Lobo, na altura da Estrada do Camboatá. De acordo com moradores, alguns dos carros utilizados nas corridas ilegais são roubados.

Dois vídeos gravados neste domingo (21) mostram a disputa dos traficantes. No primeiro, um veículo prata, sem placa, e outro azul disputam e fazem manobras perigosas. Moradores e outros criminosos vão até o local para assistir a corrida e ouvir música. No segundo vídeo, o carro prata corre com outro amarelo, que também não apresentava placa.

CONFIRA:

A PM informou que o 41º BPM (Irajá) não foi acionado para o local no último domingo. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre possíveis investigações.