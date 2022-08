Veículos apreendidos pela força-tarefa - Divulgação

Publicado 22/08/2022 18:02

Rio - Uma operação conjunta do Detran.RJ, Detro, Polícia Militar e Polícia Civil realizou mais de 11 mil abordagens e apreendeu mais de 2 mil veículos no Rio de Janeiro. A força-tarefa, que completou um mês no último dia 18, também recolheu 150 CNHs.

De acordo com o Detran.RJ, as cinco principais infrações registradas pela operação de fiscalização no primeiro mês foram: licenciamento atrasado do veículo (23%), conduzir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir (12%), veículo com sistema de iluminação ou sinalização alterados (12%), veículo em mal estado de conservação (10%) e dirigir sem usar o cinto de segurança (4%).

No total, foram 11.264 abordagens, 8.697 autuações, 2.157 veículos apreendidos, 611 com problemas na placa, 150 CNHs recolhidas e uma moto roubada recuperada.

Os locais das fiscalizações são determinados por um planejamento estratégico, conforme denúncias que chegam à ouvidoria do Detran.RJ e por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP), que identificou um grande número de ocorrências praticadas por motociclistas.

Durante a força-tarefa, os agentes da PM estão atuando com câmeras portáteis e também fazem revistas por drogas e armas. Além disso, os policiais civis também verificam possíveis mandados em aberto contra motoristas.