O caso aconteceu após uma colisão entre os veículos na Estrada do Itanhangá - Divulgação/Rede Social

Publicado 22/08/2022 15:33 | Atualizado 22/08/2022 15:38

Rio - Um motorista de ônibus, identificado como José Ferreira da Costa, esfaqueou o condutor de um veículo de passeio após uma briga de trânsito na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na última terça-feira (16).



O ônibus é da linha 863, da viação Redentor que faz o trajeto Rio das Pedras x Barra da Tijuca. Segundo testemunhas, a briga ocorreu após o coletivo bater na traseira do carro dirigido por Antônio Caetano Ferreira Aragão. Ainda conforme relatos, Antônio teria entrado no ônibus para tirar satisfação com José Ferreira quando foi esfaqueado.



Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que os motoristas discutem dentro do ônibus. Em seguida, Antônio é visto fora do ônibus levantando a camisa e segurando a barriga ensanguentada após levar ao menos três facadas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde permanece internado. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dele é estável.