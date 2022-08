Prefeitura inaugura posto veterinário da Praça Seca - Reprodução

Prefeitura inaugura posto veterinário da Praça SecaReprodução

Publicado 22/08/2022 16:32

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Smpda) inaugurou, no último domingo (21), o posto de atendimento clínico veterinário da Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A unidade oferece cirurgias de castração e serviços gratuitos.



A unidade atenderá, inicialmente, cerca de 600 castrações e mil atendimentos clínicos gratuitos por mês, focando a região de Jacarepaguá, uma das mais populosas da cidade. "A reativação do posto na Praça Seca é a realização do anseio da proteção animal, corrige uma deformação em nossa política pública, já que a região não continha nenhum equipamento público de nosso órgão, e também significa o primeiro grande passo da expansão do Programa Bicho Rio na cidade do Rio de Janeiro", explicou o secretário Vinícius Cordeiro.



A subprefeita de Jacarepaguá Talita Galhardo comemora a conquista. "É maravilhoso ver que estamos atendendo mais um pedido da população da região. O atual orçamento dispensado para a causa animal na cidade do Rio de Janeiro é o maior do Brasil. Isso me dá muita alegria. Parabéns a todos os envolvidos. Nossos bichinhos merecem".



Para a protetora de animais, Luciana Ramos, moradora da Praça Seca, a reabertura do posto é uma grande conquista. "O retorno do centro de castração nos possibilita fazer o trabalho com mais afinco. Conseguimos castrar muito mais animais, pois quando precisamos levar para castrar em algum bairro longe, temos altos gastos com transporte. Agora, vamos dar continuidade ao trabalho que fazemos com todo amor e dedicação. Além da economia no transporte, também ganhamos ao evitar estresse aos bichinhos. Os animais ficam muito incomodados quando precisam viajar longas distâncias em transporte e com isso sofrem ainda mais", explica Luciana.



A contadora Ieda Rufino, que também é protetora voluntária de animais, destacou a importância do posto. "Vamos conseguir seguir em nossa missão que é acabar com o abandono de animais. Cada vez que um bichinho é abandonado temos três contas que surgem, uma para a pessoa que cometeu o abandono, ela deve pagar pelo crime, o animal que paga com o sofrimento e a conta para os protetores de animais, que não suportam ver um animal sofrendo nas ruas e acabam assumindo mesmo sem ter como", conclui.





Atendimento clínico



Os atendimentos são por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os tutores precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.



Agendamento de castrações



Para fazer o agendamento, a população e os tutores cadastrados na SMPDA devem acessar o site da prefeitura pelo link: http://saa.rio.rj.gov.br/pessoapublico/index