Paulo Vinícius Martuche, de 29 anos, deixa filha adolescente de 13 - Reprodução Facebook

Publicado 22/08/2022 15:28 | Atualizado 22/08/2022 15:38

Rio - Um homem foi morto a tiros após reagir a uma tentativa de assalto, no fim da noite deste domingo (21), no bairro Chacrinha, em Japeri, Região Metropolitana do Rio. Paulo Vinícius do Nascimento Martuche, de 29 anos, saía de um bar, de moto, na Rua São João, quando foi abordado e morto com pelo menos quatro disparos feitos por um criminoso armado.



Segundo informações preliminares, Paulo Vinícius tentou reagir à abordagem do assaltante e foi atingido por pelo menos quatro disparos; na cabeça, braço, peito e perna. Ele morreu no local. Policiais do 24º BPM (Queimados) foram acionados para a ocorrência, mas o criminoso já havia fugido sem levar a moto da vítima.



O corpo de Paulo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu ainda à noite e liberado logo no início da manhã desta segunda-feira (22). O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal de Japeri.



Paulo Vinícius, que não era casado, deixa filha adolescente de 13 anos. Relatos de conhecidos na internet indicam que ele estudava para ser policial militar.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", finalizou a corporação em nota.