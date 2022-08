Na Zona Sul da cidade, foram registrados protestos contra o presidente em bairros como Botafogo, Catete, Glória, Humaitá, Copacabana e Laranjeiras - Reprodução

Na Zona Sul da cidade, foram registrados protestos contra o presidente em bairros como Botafogo, Catete, Glória, Humaitá, Copacabana e LaranjeirasReprodução

Publicado 22/08/2022 22:33 | Atualizado 22/08/2022 22:39

Rio – Bairros de diversos pontos do Rio fizeram panelaços, na noite desta segunda-feira (22), durante a entrevista do presidente Jair Bolsonaro concedida pela Rede Globo durante o Jornal Nacional. Além do atual presidente, foram convidados os candidatos mais bem colocados na pesquisa eleitoral realizado pelo Datafolha.



Houve registros de manifestações em diferentes pontos no Rio com diversas críticas ao governo. Nas redes sociais já ocorriam movimentos incentivando o ato em protesto a diversos pontos como a alta do desemprego, da inflação e da fome.

Na Zona Sul da cidade, foram registrados em bairros como Botafogo, Catete, Glória, Humaitá, Copacabana e Laranjeiras. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e na Lapa, no Centro do Rio, também houveram manifestações contra o atual presidente.

Panelaço forte em Copacabana, no Rio de Janeiro durante entrevista do pior presidente da história do Brasil no JN.



Já Tijuca e no Grajaú, bairros da Zona Norte do Rio, é possível ver um embate entre apoiadores e opositores ao presidente, onde ao meio do panelaço, houve gritos de "mito", como apoiadores costumam chamar Bolsonaro. Já Tijuca e no Grajaú, bairros da Zona Norte do Rio, é possível ver um embate entre apoiadores e opositores ao presidente, onde ao meio do panelaço, houve gritos de "mito", como apoiadores costumam chamar Bolsonaro.