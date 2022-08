Um dos jovens tenta pular a janela após a depredação - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 22/08/2022 19:29

Rio - Um ônibus da linha 476 (Méier x Leblon) foi depredado por alunos da rede estadual de ensino por volta das 12h30, nesta segunda-feira (22). O caso aconteceu no Terminal Américo Ayres, localizado no Méier, Zona Norte da cidade. Segundo relatos, estudantes do Colégio Estadual Visconde de Cairu teriam quebrado uma janela da parte de trás do ônibus e tentado entrar no veículo.



"Sou motorista há mais de 16 anos e isso acontece constantemente. O mais revoltante é que eles [os estudantes viajam de graça. Tinham que levar mais em consideração", comentou o motorista de ônibus Cícero, que dirigia o veículo no momento da depredação. "No fim, quem sai perdendo são os próprios estudantes e passageiros: "a empresa não cobra nada da gente, mas é menos um carro na linha", apontou ele.



Nas imagens, tiradas pelo fotografo da Agência O Dia, Sandro Vox, é possível ver o momento em que um aluno da rede estadual sai por uma janela na traseira do veículo. Ao DIA, um jovem que estava no coletivo relatou ter perdido a carteira durante a confusão. Ele contou não saber se foi furtado ou se a carteira caiu.

O porta-voz da Rio Ônibus, Paulo Valente, lamentou a frequência com que esse tipo de ato ocorre. "Ações como essa acontecem, infelizmente, de vez em quando e causam um prejuízo de quase R$ 500 mi por mês às empresas, com vidros quebrados, bancos rasgados, portas quebradas", pontuou.



Valente disse também que fatos assim são questões de segurança pública e que as empresas não conseguem realizar uma fiscalização específica para reprimir esse tipo de ação. "É uma questão que dependeria realmente da educação dessa parcela da população que vê alguma graça nesse tipo de atitude. Então, acho que é uma questão de segurança pública e principalmente de educação e cidadania", completou o porta-voz.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a equipe diretiva da unidade escolar do Colégio Estadual Visconde de Cairu não tomou conhecimento sobre o ocorrido, até esse momento.

Procurada, a Polícia Militar informou que "não houve ocorrência a cargo do 3º BPM (Méier) envolvendo a situação relatada".