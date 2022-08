Degase abre as Olimpíadas 2022 para jovens da instituição - Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:23

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) realiza, nos dias 22 a 26 de agosto, as Olimpíadas Degase 2022, voltadas para os socioeducandos do órgão. Ação tem como objetivo a inclusão e ressocialização dos participantes e envolverá cerca de 676 jovens de 10 unidades que disputam 25 modalidades.

Com o tema “Esporte como inclusão”, essa é a segunda edição do evento, que aconteceu pela primeira vez em novembro de 2021, e busca promover a integração e interação dos adolescentes, funcionários e representantes dos Sistemas Executivo e Judiciário para Infância e Adolescência que atuam nas medidas socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Por meio do esporte e do lazer, serão desenvolvidas ações de conscientização a partir das atividades realizadas, possibilitando atitudes, valores positivos e perspectivas de novos contextos sociais, estimulando a transformação na vida dos adolescentes e a propagação da paz social.

Serão 25 modalidades esportivas em disputa: atletismo, badminton, basquete, cabo de guerra, capoeira, funcional, futebol, futsal, futevôlei, vôlei, xadrez, pólo aquático e surf adaptado para piscina, entre outros. Os torneios serão realizados nas próprias unidades do Degase, valorizando a prática de diversos esportes e o espírito de equipe, além de fomentar a ressocialização a partir da interação com os colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais ou do gênero.

Segundo os profissionais envolvidos, com o incentivo da prática desportiva nas unidades pode ser observado o aumento da qualidade de vida dos jovens. O diretor da Divisão de Cultura, Esporte e Lazer (Dicel), Alexander Martins conta sobre a sua expectativa para o evento.

"Estou muito confiante que conseguiremos fazer algo muito estimulante para esses adolescentes. Nossa equipe, com muito esforço conseguiu algo inédito para estimular ainda mais a introdução do esporte na vida desses garotos: traremos para a cerimônia de abertura as Taças da Copa da Libertadores da América de 2019 e do Mundial de Basquete de 2022, sem contar que a equipe do FlaTv também irá acompanhar o evento", adianta.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, ressaltou a importância desse tipo de evento no Departamento. "Procuramos um olhar mais solidário na questão do esporte e da disciplina. É isso que esperamos: dar ânimo a essa juventude, diminuir o estresse, trazer o entendimento de qualidade de vida, e mostrar o quanto o esporte é importante para a vida de todos. Ainda são jovens em formação, então vamos construir de forma ideal, resgatando dinâmicas esportivas essenciais nesta fase de transição", frisou.

O secretário de estado de Educação, Alexandre Valle, comentou sobre sua expectativa para a próxima semana. "Esperamos que essa experiência contribua para o enriquecimento e desenvolvimento humano e social de cada adolescente que participe. Acreditamos que o esporte realmente é mais uma ferramenta de ressocialização", ressaltou.