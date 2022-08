Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam empresária por violar ordem de interdição de fábrica de cosméticos - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 22/08/2022 15:26 | Atualizado 22/08/2022 15:27

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam, nesta segunda-feira (22), uma mulher por descumprir as ordens impostas à sua fábrica de cosméticos, em Campo Grande, na Zona Oeste. A identidade não foi divulgada.

Segundo os agentes, ela violou a interdição feita em março deste ano e continuava produzindo os cosméticos sem autorização. A operação foi batizada pela polícia de “Teimosia”.

A empresária, que já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, também foi autuada em flagrante pela prática de crime contra a saúde pública e por desrespeitar a interdição. Além de manter a fábrica em funcionamento, a empresária não possui qualificação em cosmetologia para manipular os produtos. Diversos cosméticos já prontos para entregas e produtos com o prazo de validade expirado foram apreendidos no local. As vendas eram realizadas pela internet e entregues para todo o Brasil.



De acordo com as investigações, a empresária tinha planos de expandir os seus negócios. Ela mantinha em São Gonçalo, na Região Metropolitana, um galpão que permitiria a produção dos cosméticos em escalas industriais. Uma equipe policial foi ao local para cumprir ordem de busca e apreensão, mas o estabelecimento ainda estava em fase de obras. As duas unidades foram vistoriadas pela equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).