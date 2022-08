Retorno da linha 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 22/08/2022 14:17

Rio - Mais duas linhas de ônibus voltaram a circular na cidade do Rio, nesta segunda-feira (22). São elas: 669, que faz o trajeto SV Pavuna x Méier, na Zona Norte, e a linha 825, que vai de Campo Grande ao bairro Jesuítas, ambos na Zona Oeste (confira o plano operacional abaixo). O valor das passagens não sofreu alteração.



"A volta do SV, para mim, é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido", comemorou a estudante do 3º ano do Ensino Médio Sara Carolina, de 17 anos. Para ela, o retorno da linha significa economia de tempo e dinheiro. "Eu gastava mais ou menos por dia uns R$12 de passagem, porque eu pegava o interestadual, descia em Madureira, de lá, eu pegava um outro ônibus e pegava uma van que me deixava em casa. Levava mais de duas horas", contou.

Essas duas linhas totalizam e encerram o retorno estipulado das 47 linhas, que vinham sendo restabelecidas na cidade desde o dia 1º de junho, quando o acordo judicial firmado entre município, consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual (MPRJ) passou a vigorar. O plano operacional busca regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões cariocas.



Além disso, conforme foi estabelecido no acordo, os consórcios receberão um valor adicional pelo serviço prestado com base no quilômetro rodado, que será averiguado pela prefeitura por meio de GPS.

Plano operacional das linhas de ônibus que começam a operar nesta segunda:



825 (Campo Grande X Jesuítas)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 35 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 25 minutos nos horários de pico.



Itinerário

Ida: Rua Gianerini, Rua Aracaju, Rua Barcelos Domingos, Rua Alfredo de Moraes, Rua Ivo do Prado, Rua Campo Grande, Rua Guarujá, Estrada Urucânia, Rua Engenheiro Moacir Barbosa, Rua Cilon Cunha Brum, Estrada da Boa Esperança, Rua Francisco Belisário, Rua Gabriel Bernardes, Praça Ruão, Rua Medeiros e Albuquerque, Rua Dom João VI, Rua Senador Camará, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Avenida Brasil, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Estrada do Cortume.



Volta: Estrada do Cortume, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Avenida Brasil, Avenida Padre Guilherme Decaminada, Rua do Prado, Rua do Império, Rua Medeiros e Albuquerque, Rua Dom João VI, Rua Senador Camará, Rua Medeiros e Albuquerque, Rua Olavo Bilac, Rua Gabriel Bernardes, Rua Francisco Belisário, Estrada da Boa Esperança, Rua Cilon Cunha Brum, Rua Engenheiro Moacir Barbosa, Estrada Urucânia, Rua Guarujá, Rua Campo Grande, Rua Gianerini.



669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 5 viagens de ida e volta, com intervalo médio de 3 horas. Essa linha é complementar à 669, que realiza diariamente 30 viagens, com intervalo médio de 30 minutos em horários de pico.



Itinerário

Ida: Avenida Sargento de Milícias, Viaduto da Pavuna, Rua Honório Hermeto, Rua Comendador Guerra, Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, Avenida Professor Bernardino Rocha, Rua Mogiqui, Estrada do Camboatá, Rua Fernando Lobo, Estrada do Camboatá, Rua Marcos de Macedo, Avenida Brasil (pista lateral), Estrada do Camboatá, acesso à Avenida Brasil (sentido Centro), Avenida Brasil, Avenida Brasil (pista lateral), Rua Luís Coutinho Cavalcante, Rua Aurélio Valporto, Rua Latife Luvizaro, Rua Carolina Machado, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cantilda Maciel, Rua Macedo Braga, Rua da Abolição, Rua Mário Carpenter, Rua Angelina, Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro, Rua Soares, Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres.



Volta: Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres, Rua Padre André Moreira, Rua Lucídio Lago, Rua Rio Grande do Sul, Rua Castro Alves, Rua Getúlio, Rua Cirne Maia, Rua Honório, Rua Piauí, Rua Doutor Padilha, Rua das Oficinas Jornalista Luiz Mendes, Rua José dos Reis, Rua Bento Gonçalves, Rua Guilhermina, Rua Teixeira de Azevedo, Rua da Abolição, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cerqueira Daltro, Rua Florentina, Rua Itamarati, Rua Miguel Rangel, Rua Bornéo, Rua Carvalho de Souza, Avenida Ministro Edgard Romero, Estrada do Portela, Rua Firmino Fragoso, Rua Carolina Machado, Rua Antônio Raposo, Rua Alcides Maia, Rua Conde de Resende, Rua Carolina Machado, Rua Latife Luvizaro, Rua Sirici, Rua Latife Luvizaro, Rua Aurélio Valporto, Rua Luís Coutinho Cavalcante, Avenida Brasil (pista lateral), agulha de acesso à Avenida Brasil (pista central) após Shopping Jardim Guadalupe, Avenida Brasil (pista central), agulha de acesso à Avenida Brasil (pista lateral) após ponte sobre rio Acari, Avenida Brasil (pista lateral), Rua Cajurana, Avenida Brasil (pista lateral), agulha de acesso à Avenida Brasil (pista central) após viaduto sobre Estrada João Paulo, Avenida Brasil (pista central), agulha de acesso à Avenida Brasil (pista lateral) após viaduto sobre ramal Belford Roxo da SuperVia, Avenida Brasil (pista lateral), Rua Marcos de Macedo, Estrada do Camboatá, Rua Fernando Lobo, Estrada do Camboatá, Rua Mogiqui, Avenida Professor Bernardino Rocha, Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, Rua Comendador Guerra, Rua Albertina Guerra, Rua Judite Guerra, Viaduto da Pavuna, Avenida Sargento de Milícias, Rua Professor Lindolfo Gomes, Avenida Sargento de Milícias.



Confira as 45 linhas que já estão em operação:



Consórcio Santa Cruz: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande) e 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio); 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba)



Consórcio Internorte: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária) e 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho).



Consórcio Transcarioca: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara) e 709 (Cascadura X Amarelinho).



Consórcio Intersul: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade) e 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã) e 229 (Usina X Castelo)