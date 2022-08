Museu da Justiça promove evento de debate sobre violência doméstica contra as mulheres - Freepik

Publicado 22/08/2022 14:45

Rio - O Museu da Justiça do Rio vai promover, ao longo desta semana, um evento para discutir a agressão contra a mulher. A programação foi planejada em vista do aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha e da realização da 21ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa.

No primeiro dia, a apresentação de trechos do longa feito pela TV Globo apresenta relatos de diversas vítimas. Além disso, será promovida uma roda de conversa com a jornalista Mônica Marques, que acompanhou o mutirão de audiências no Fórum da Leopoldina. Estarão presentes também as juízas Renata Medina e Juliana Cardoso, que integraram o mutirão ao lado de outras 12 juízas.

Já entre os palestrantes do “1° Seminário Violência Doméstica”, estão o desembargador Wagner Cinelli, autor da obra “Metendo a colher “; a juíza Adriana Ramos de Melo, referência na defesa dos direitos dos vulneráveis, das mulheres e da identidade de gênero; a advogada e idealizadora do projeto “Superando a violência doméstica”, Dra. Marilha Boldt; e a psicóloga e terapeuta sistêmica, Valéria Nascimento.

Também estarão presentes no local o Presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira; a Vice-presidente, Ana Tereza Basílio; a Presidente da CAARJ, Marisa Gaudio; a ativista da mulher e enfrentamento à violência doméstica, Cristiane Machado; e a curadora da exposição “Presenças invisíveis “, Isabela Francisco.

Segundo a OAB, a cada dia o número de agressões contra mulheres e pessoas vulneráveis aumenta no Brasil. Em 2021, foram 3.878 feminicídios e, apenas no primeiro semestre de 2022, houveram, por hora, sete ligações ao 190 por violência doméstica, totalizando em 34.000 ocorrências, de acordo com a Polícia Militar

SERVIÇO

Não é Amor — histórias e debates sobre questões de gênero

23 de agosto, terça-feira, às 18h.

Museu da Justiça

Rua Dom Manuel, 29, térreo, Sala Multiuso - Centro, Rio de Janeiro

60 lugares, sujeito a lotação

Retirada gratuita de senha na recepção, 30min antes do evento

Entrada franca

Classificação indicativa: 14 anos

1° Seminário Violência Doméstica

25 de agosto, quinta-feira, das 9h às 12h.

Museu da Justiça

Rua Dom Manuel, 29, 2º andar, Salão Histórico do I Primeiro Tribunal do Júri

120 lugares, sujeito a lotação

Entrada franca

Classificação indicativa: 14 anos